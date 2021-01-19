Верующих Бурятии приглашают в несуществующую прорубь

Фейковую информацию о купаниях распространили в мессенджерах улан-удэнцев





В мессенджерах жителей Бурятии распространяется информация о крещенских купаниях, которые были отменены из-за коронавируса. Фотография сообщения накануне появилась в паблике «Весь Улан-Удэ». В нем указано, что недалеко от Одигитриевского собора организована купель. Как выяснилось, кто-то распространил прошлогоднюю новость.



