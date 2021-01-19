Верующих Бурятии приглашают в несуществующую прорубь

Фейковую информацию о купаниях распространили в мессенджерах улан-удэнцев
В мессенджерах жителей Бурятии распространяется информация о крещенских купаниях, которые были отменены из-за коронавируса. Фотография сообщения накануне появилась в паблике «Весь Улан-Удэ». В нем указано, что недалеко от Одигитриевского собора организована купель. Как выяснилось, кто-то распространил прошлогоднюю новость.
Как ранее сообщал «Номер один», в связи с эпидемиологической ситуацией традиционные крещенские купания в этом году отменены. Решение по этому поводу приняли на совещании 12 января представители МВД Бурятии и Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Фото: russianstock.ru, ves_ulan_ude_
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