Москва профинансирует достройку домов обманутых дольщиков Бурятии

Кроме того, одобрена выплата компенсаций дольщикам ООО «Регионжилстрой»





Наблюдательный совет публично-правовой компании по защите прав граждан –участников долевого строительства принял окончательное решение о финансировании достройки ряда неоконченных объектов в Бурятии, сообщили в минстрое республики.



В рамках федерального закона будет профинансировано окончание объектов АО «Промгражданстрой», ООО «Домстройкомплект» и ЖСК «Новосел».



Напомним, что по АО «Промгражданстрой» ожидается завершение одного дома и здания автостоянки, по ООО «Домстройкомплект» - четырех домов, ЖСК «Новосел» – пяти домов. Наблюдательный совет также единогласно одобрил сделки по выплатам компенсаций дольщикам ООО «Регионжилстрой» в Бурятии. Дольщики этой компании получат внесенную ими сумму, рассчитанную пропорционально рыночной стоимости жилья.



Помимо материалов по застройщикам Бурятии были рассмотрены материалы по объектам из соседнего Забайкальского края, Якутии, Челябинской, Ленинградской, Московской, Волгоградской, Орловской, Вологодской областей, Республики Башкортостан, Приморского, Краснодарского краев и других регионов.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy



