В Бурятии бывший работник оформил кредит на своего работодателя

Сверхпредприимчивый мужчина привлекается к уголовной ответственности за мошенничество



В Бурятии в полицию Кабанского района с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний индивидуальный предприниматель из поселка Каменск. Установлено, что 27-летний улан-удэнец, подрабатывающий у заявителя, завладел паспортными данными мужчины. Вскоре после увольнения злоумышленник оформил он-лайн кредит на сумму более 10 тысяч рублей, внеся в заявку паспортные данные своего бывшего работодателя и свои контактные данные.



Получив деньги, житель Улан-Удэ потратил их на личные нужды. А предприниматель узнал о кредитной операции лишь спустя девять месяцев, после получения извещения о взыскании задолженности. Тогда он и обратился в полицию, сообщили в республиканском МВД.



Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.



Фото: «Номер один»

