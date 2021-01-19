Жители Улан-Удэ раскритиковали «собачьи» инициативы мэра

Горожане активно обсуждают предложенные Игорем Шутенковым нововведения
Накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков опубликовал предложения по совершенствованию законодательства в области обращения с безнадзорными животными. Ряд предлагаемых инициатив напрямую ударит по финансам жителей, имеющих домашних собак. В социальных сетях развилась активная дискуссия по этому поводу – некоторые считают, что кардинальные меры оправданы критической ситуацией с безнадзорными животными, однако у многих владельцев собак поправки вызвали недоумение.
В частности, неоднозначную реакцию вызвал пункт о необходимости всех собаководов платить налог, средства с которого пойдут на обеспечение мер по регуляции численности бродячих животных. Кроме того, показалась спорной поправка о необходимости разрешения соседей на заведение животного в многоквартирном доме. По ней вообще пока непонятно, коснется ли она владельцев, которые уже имеют собаку или только тех, кто только планирует завести домашнего питомца.
Напомним, сообщение о поправках было опубликовано на странице Игоря Шутенкова. Оно набрало уже 77 комментариев. Большая часть из них – с критикой. Подобная дискуссия развернулась практически под каждым сообщением с этой новостью.
– Интересно получается. У меня есть собака, которую выгуливаю на поводке. Щенков не разводим. Прививки все есть. И есть сотрудники КГХ, которые на мою заявку от 10.06.20 на отлов безнадзорных животных, напавших на меня, отреагировали только после жалобы в прокуратуру в декабре. Спустя полгода. И я теперь должна платить налоги за несвоевременные действия чиновников. Хорошая идея, – делится мнением горожанка на странице Игоря Шутенкова в инстаграме.
– Только в Бурятии такое могут придумать! С чем всех и поздравляю. Не думаю, что Москва даст на это добро. Лучше бы стерилизацию сделали бесплатно, вместо отстрела. Нет, вам же это не выгодно. Лучше бы еще с народа денег собрать, – пишет другой пользователь.
– Раз ничего не можем сделать с безнадзорными собаками, давайте прищучим добросовестных владельцев. Это ведь проще, за домашними собаками по помойкам бегать не надо! Вы, в мэрии, правда, верите, что те, у кого собаки на самовыгуле, пойдут их кастрировать и страховать?! И, между прочим, перечень местных налогов и сборов определен налоговым кодексом РФ, про собак там ничего не сказано, – пишет еще один горожанин.
– Лично я против всякого рода платежей, почему я должен ходить и спрашивать у соседей разрешения на содержание собаки? Если эти самые соседи нарушают правила проживания в МКД, курят в подъездах, плюют и бросают мусор, говоря при этом, что за уборку подъездов и придомовой территории оплачивают. Чем же они лучше собак? Шутенков просто не подумал, что написал. Условия проживания у всех разные, а пополнять бюджет нужно другим способом, восстанавливая производство, а не придумывая поборы с населения, – возмущается другой улан-удэнец.
– Если каждый пункт разобрать, то в принципе все по делу. За исключением страхования. Если собака покалечит кого-то, пожалуйста, обращайтесь в суд и будет вам счастье. А так – и страховка, и налог. Ни у кого ничего не треснет?! Вопрос с обучением – это конечно же надо, но это стоит недешево. А в своем доме вместо трех безпородных уж лучше держать одну породистую, и она, конечно, же будет немаленького размера. Будет как-то регулироваться цена за обучение? И самый главный вопрос – кто будет все это проверять? И, если собаки уже взрослые, то каким образом обучение производить? Это же нереально сделать, – утверждает горожанка по имени Татьяна.
На странице фейсбука Комитета городского хозяйства под новостью можно увидеть примерно те же самые высказывания. В ответ возмущенным пользователям КГХ ответил следующее:
– Минприроды разрабатывает проект создания в России сети приютов для безнадзорных животных, предусматривающий софинансирование их строительства из федерального бюджета. Поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи минувшим летом с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных. Раньше на строительство приютов никогда деньги из федерального бюджета не выделялись — такие полномочия были у региональных властей, которые могли их передать муниципалитетам, – отвечает Комитет городского хозяйства.
Фото: «Номер один»
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