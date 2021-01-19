В Бурятии перевыполнен план по восстановлению лесов

В нынешнем году лесники попробуют высаживать сеянцы не только сосны, но и кедра



В Бурятии плановый показатель реализации регионального проекта «Сохранение лесов» (нацпроект «Экология») в 2020 году перевыполнен на 124%, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



Это значит, что площадь лесовосстановления на 24% больше площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Специалисты уточняют, что посадки проводятся не на всей территории, пройденной лесными пожарами.



«Не на каждом лесном пожаре причиняется вред деревьям. Большинство лесных пожаров – низовые, беглые. При таком пожаре сгорает только лесная подстилка, сами деревья остаются в целости и сохранности. От огня деревья погибают только в случае верхового пожара. Именно на таких площадях требуется лесовосстановление» - рассказывает заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства, Сергей Грязнов.



С каждым годом площади восстановленных лесов в Бурятии увеличиваются. В прошлом году посадки проведены на площади более 1000 гектаров, при плане в 900 гектаров. В этом году лесники Бурятии планируют посадки на площади 1,8 тысячи гектаров.



Напомним, региональный проект «Сохранение лесов» реализуется в Бурятии уже третий год и рассчитан до 2024 года. Он действует по инициативе президента России.



В основном лесники восстанавливают погибшие площади, высаживая сеянцы сосны. Однак, обыкновенная сосна не всегда подходит для восстановления лесов – сказываются различные факторы от состава почвы до метеоусловий местности. Так, в Прибайкальском районе есть необходимость высаживать не только сосну обыкновенную, но и кедр.



«В прошлые годы во время лесных пожаров у нас пострадали от огня площади, на которых рос кедр. Высаживать тут сосну – неэффективно, просто потому что в таких условиях природных условиях она не приживется, либо приживется в очень маленьком объеме. Так мы можем зря потерять качественный материал, и не высадить сеянцы сосны там, где это действительно необходимо. Кроме этого, в Центральной экологической зоне Байкала мы не можем применять механизированную обработку почву, что создает определённые трудности в работе», - рассказывает главный лесничий Байкальского лесничества, Андрей Баранов.



Именно поэтому лесники решились на эксперимент – осенью прошлого года специалисты высеяли мешок семян кедра, а это более 100 кг! Семена высеяли в разных лесничествах и разных условиях – на волоках и местах рубки в Горячинском лесничестве, а также в питомнике Котокельского лесничества. На основе наблюдений за ростом сеянцев, лесники определят лучшее место для выращивания.



Фото: РАЛХ



