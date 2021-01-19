В Улан-Удэ школьное меню второй смены дополнили супами

Всего в школах города горячее питание сейчас получают почти 54 тысячи учеников⠀



В Улан-Удэ с третьей четверти учебного года меню школьных столовых для льготников дополнили горячим первым блюдом. Таким образом, 13 653 учащихся 1-4-го классов и 4 468 учащихся льготных категорий 5-11-го классов, обучающихся во вторую смену, в дополнение к горячему второму, напитку и закускам получают супы. ⠀

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«Кроме введения в меню второй смены горячего первого, в меню предусмотрена возрастная градация – от 7 до 11 лет, от 12 и до 18 лет, то есть учитывается суточная норма потребления калорий в зависимости от возраста ребенка. Данные меры позволили привести школьное меню в соответствие требованиям СанПиН», - сообщили в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

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По желанию родителей или учащихся второй смены, питающихся за счет родительской платы, школа предоставляет возможность выбора первого блюда, имеющегося в утвержденном меню. В случае, если родители решат выбрать для ребенка суп, то плата увеличится до 90 рублей – для учащихся 5-11-го классов. А 29 тысяч учеников начальных классов обеспечиваются горячим питанием бесплатно.⠀

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Отметим, на сегодня в 55 школах работает 44 пищеблока полного цикла и 19 буфетов-раздаточных. Всего в школах города Улан-Удэ питание получают 53 986 учеников.⠀



Фото: ulan-ude-info.ru

