Православные празднуют Крещение

Богослужения возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил богослужения по случаю престольного праздника Крещения в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ, сообщает «Православная Бурятия».



Накануне в Свято-Одигитриевском соборе он совершил праздничное Всенощное бдение с литией. За богослужением все верующие были помазаны освященным елеем.



В сам день праздника митрополит Иосиф возглавил совершение Божественной литургии в Богоявленском пределе Одигитриевского собора. Владыке сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), настоятель собора протоиерей Михаил Елагин и соборное духовенство.



В конце литургии владыка совершил чин Великого освящения воды. Для этого в соборе был установлены специальные вместительные баки, чтобы все верующие могли получить необходимое количество святой воды

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Затем духовенством было совершено славление праздника Крещения Господня и были возглашены уставные многолетия.



По окончании богослужения митрополит обратился к прихожанам с архипастырским словом, поздравив всех верующих с праздником Крещения.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

