В Улан-Удэ девятиэтажку украсит 7-метровый светящийся бык

Он станет заключительным символом года, установленным в столице Бурятии





12 февраля Бурятия встречает Сагаалган - Новый год по лунному календарю. Традиционно вот уже десять лет к этому празднику администрация Улан-Удэ устанавливает на стенах многоквартирных домов семиметровые конструкции символов года. В этом году на стене дома по ул. Ключевская, 2 появится бык, который завершит 12-летний цикл восточного календаря, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Торги на изготовление и монтаж конструкции выиграл ИП Намсараева В.Ц. (РА "Жираф"). Компания снизила стартовую цену контракта с 300 до 255 тысяч рублей. Монтаж конструкции произведут до 1 февраля.





Как отметили в КГХ, за последние несколько лет стоимость производства символов года значительно снизилась за счет использования светодиодных технологий и типового наработанного подхода.Традиция устанавливать символы года в Улан-Удэ зародилась в 2010-м, тогда появился тигр на ул. Бабушкина, 20. В 2011 году установили зайца на ул.Боевая, 5, в 2012 - драконов по ул. Ключевская, 72 и ул. Дорожная, 1. В 2013 году в обрамлении бурятского орнамента «засветились» две змеи на ул. Жердева, 68 и 138, в 2014 году - лошадь по ул. Жердева, 13б. Далее были овца (2015 г., ул.Ключевская, 66), обезьяна (2016 г., ул.Ключевская, 57/1), петух (2017 г., ул.Краснофлотская, 2а), собака (2018 г., ул.Ключевская, 4а), свинья (2019 г, ул.Ключевская, 4) и крыса (2020 г., ул.Ключевская, 2а).«Символ 2021 года - бык - станет заключительным 12-м символом года по восточному календарю. В будущем город не будет устанавливать новых «животных», - отметили в КГХ.Фото: КГХ