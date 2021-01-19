Депутат Хурала Бурятии заблудился в лесу и отморозил нос

Михаил Гергенов рассказал, как потерялся зимой во время пробежки





Депутат Народного Хурала Бурятии Михаил Гергенов в социальных сетях часто рассказывает читателям истории из своей жизни. Кроме того, Гергенов – любитель спорта и на днях поделился историей о том, как зимним вечером заблудился в лесу.

– Многие спрашивают: почему я бегаю в обеденное время? Утром я работаю на основной работе, уже в 7:20 делаю часовую силовую зарядку и заодно завтракаю на работе. После обеда общественные дела - на округе, в городе, в Хурале. В 17 часов уже темнеет на улице, бегать неудобно, особенно на лыжах в лесу. Перед Новым Годом бегал, заблудился немного в лесу вечером на Машзаводе, было минус 21, отморозил себе полноса, только сейчас зажило, маска помогала скрывать рану на лице, – рассказал Гергенов.Депутат привел в пример свой распорядок дня и отметил, что ни работа, ни мороз не помешают ему встать на лыжи.– Только сегодня холодно, минус 26 сейчас, боюсь – нос до конца не зажил и дышать опасно морозным воздухом. Но спорт есть спорт, налью термос сейчас горячего чая и урагшаа – 12-14 км бега на лыжах, – рассказывает Гергенов.Сегодня депутат готовится к 50-ти километровому лыжному марафону классическим стилем, который состоится 14 февраля в Улан-Удэ на базе Снежинка.– К этому большому испытанию нужно бегать – тренироваться ежедневно. На марафон заявилось более 20-ти сильнейших лыжников Бурятии, и ветераны тоже, – добавил депутат.Фото: с личной страницы Михаила Гергенова в фейсбук