В Улан-Удэ отремонтируют канализационные коллекторы по новой технологии

Она позволяет обходиться без земляных работ и без отключения потребителей



В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов будет обновлен участок крупнейшего канализационного коллектора по передовой бестраншейной технологии, сообщает Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. В связи с этим будет сужена второстепенная дорога возле остановки «Бурятшинторг» со стороны ледовой арены «Айсметр». Двухсторонее движение сохранится, работы пройдут в течение двух недель с 25 января по 5 февраля.



Такой же участок под автомобильной дорогой будет обновлен по улице Лебедева 3а, где два года назад в ноябре произошло разрушение свода канализационного коллектора. В целях ликвидации аварии в городе был объявлен режим ЧС. Введено ограничение водоснабжения потребителей Октябрьского района. Под отключение попали 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и частных жилых домов, 45 социальных объектов, в том числе 14 детских садов, 12 школ, 11 медицинских учреждений, 8 учреждений здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием. Работы по устранению аварии велись круглосуточно и были завершены через четыре дня.



Для предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций Комитет городского хозяйства проводит реконструкцию участков канализационных коллекторов на пр. Автомобилистов и ул. Лебедева, введённых в эксплуатацию в 1986-м и 1969-м годах. Коллектор на пр. Автомобилистов обеспечивает отведение сточных вод Железнодорожного района Улан-Удэ. Численность населения, проживающего в зоне отключения водоснабжения и водоотведения, превышет 50 тысяч человек.



Основная проблема коммунальных служб при ремонте самотечных коллекторов – это отключение сети на время замены трубопровода. В случае длительного ремонта, участок отсекают от сети, монтируют обводную линию или устанавливают перекачку стоков. Это требует немалых затрат, а работы длятся от нескольких дней до несколько недель. Для доступа к коллектору необходимо выкопать большой котлован, глубина и ширина которого зависит от глубины залегания трубы. Создается масса неудобств.



Сейчас в мире в условиях плотной городской застройки при ремонте канализационных коммуникаций активно применяют бестраншейные технологии. В Улан-Удэ подрядная организация будет использовать спирально-навивную технологию – метод ремонта подземных безнапорных коммуникаций без каких-либо земляных работ, т.е. через существующий стандартный смотровой колодец. Во время ремонта город может жить привычной жизнью без повреждений существующей инфраструктуры, без перекрытия транспортных потоков, сохраняя окружающую среду, дорожное полотно и коммуникации.



Такая технология подразумевает под собой спиральную навивку специального ПВХ профиля при помощи лентопротяжного механизма и навивочного короба внутрь старого коллектора, в результате чего мы получаем цельную трубу с улучшенными гидравлическими свойствами, что компенсирует уменьшение диаметра, обусловленное методикой данного процесса. Одно из главных преимуществ такой технологии заключается в том, что восстановительные работы могут проводиться при наличии потока в трубе (от 30 до 50% заполнения ее объема). То есть, стоки можно не перекачивать и сеть не отключать. Новая навитая ПВХ труба является самонесущей и выдерживает большие нагрузки со сроком службы от 50 лет.



Канализационные коллекторы – это источник серьезной опасности загрязнения городской среды органическими отходами. Аварийная ситуация может привести к выходу сточных вод на поверхность земли, что повлечет за собой загрязнение окружающей среды и ухудшение экологической обстановки, а также к остановке автомобильного движения и движения трамваев.



Фото: ulan-ude-info.ru

