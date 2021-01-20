Романтика и нары

На что не пойдешь ради любви! Чтобы покорить сердце девушки, нужно быть лучше, умнее, находчивее других
Ведь каждый может пойти в салон цветов и купить букет. А вот украсть… Такие цветы и пахнут по-другому. Наверное.
Однажды днем в цветочный магазин позвонил неизвестный и заказал букет за 4,5 тыс. рублей. Дальнейшее развитие событий в полицейской сводке: «Курьера молодой человек встретил рядом с общежитием. Показав ему онлайн-чек об оплате товара «мобильным банком», он забрал цветы. Уже позже сотрудники организации обнаружили, что деньги на банковский счет так и не поступили. А впоследствии выяснилось, что клиент обманул курьера: электронная квитанция о переводе денег оказалась фейковой».
Романтика? А как же! Ради минутной радости любимой девушки попасть под «уголовку» с риском лишиться свободы это ли не подвиг? Конечно, рыцарским такой жест не назовешь. А впрочем, какие времена - такие и рыцари.
Полицейские же не оценили героизм юноши, взяв его на карандаш, а торговцев призвали быть внимательнее – мало ли, сколько еще таких влюбленных героев захотят повторить сей бесстрашный подвиг.
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