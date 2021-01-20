В Бурятии не кормили детей-инвалидов

Положенные сухпайки им выдали только после вмешательства прокуратуры





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Тарбагатайского района с жалобой на нарушение прав ее несовершеннолетнего ребенка. Сын женщины является инвалидом и получает образование на дому. Однако власти района не обеспечили его положенным по закону питанием.

Для устранения нарушений закона прокурор внес начальнику управления образования Тарбагатайского района представление, которое удовлетворено.«Семь детей, имеющих статус «ребенок-инвалид» и обучающихся на дому на территории района, обеспечены сухими пайками», сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»