В Бурятии выздоровели 91% людей, у которых диагностировали COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике приближается к 29 тысячам



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 28 918. Это на 149 случаев больше, чем было во вторник, 54% (15 498) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умерл от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 641 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 149 новых случаев коронавируса: 117 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 037 человек.



В стационарах получают лечение 1 123 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 822. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 45 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.



Амбулаторное лечение проходят 968 пациентов с COVID-19, наблюдается 1 608 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 26 186 (+200) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 793 койки, занято – 1 123, свободно – 670 коек. Занятость коечного фонда составляет 62,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от от 2 901 человек, с нарастающим итогом – 764 527 человек.



Всего на 19 января в Бурятии выздоровели 91% людей, у которых диагностировали коронавирус. Республика находится на третьем месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Магаданской области - 94%. На втором месте Забайкальский край, где коронавирус победили 93% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Приморском крае - 75%.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 224 228 случаев заболевания коронавирусом, более половины из заболевших (88%) выздоровели.



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