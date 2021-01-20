Монголия выбрала вакцины от COVID-19 в Индии

В связи с решением о поставке вакцин стороны приступили к онлайн-обучению 150 монгольских врачей



Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в своем официальном письме премьер-министру Индии Нарендре Моди выразил заинтересованность в получении вакцины от коронавируса индийского производства, сообщает



Накануне посол Республики Индия в Монголии М.П.Сингх нанес визит главе монгольского правительства и вручил ответное письмо Нарендры Моди. В письме премьер-министр Индии сообщил о решении Индии поставлять вакцины от коронавируса в Монголию. Кроме того, премьер-министр Нарендра Моди выразил удовлетворение успешным ходом реализации проекта строительства нефтеперерабатывающего завода, финансируемого за счет кредитной линии правительства Индии.



В связи с решением о поставке вакцин с сегодняшнего дня стороны приступили к онлайн-обучению 150 монгольских врачей. Подготовка к транспортировке, хранению и вакцинации завершена, а количество и график поставок будут согласованы по дипломатическим каналам.



Премьер-министр У.Хурэлсух выразил искреннюю благодарность правительству Индии, стратегическому партнеру и третьему соседу, за его решение поддержать Монголию.



В Индии массовая вакцинация от коронавируса началась с 16 января. На первом этапе прививки в Индии будут делать двумя вакцинами. Это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии. Кроме того, еще несколько препаратов проходят в стране клинические испытания на разных стадиях, в том числе российская вакцина «Спутник V», сообщает



На первом этапе вакцину получат порядка 30 млн человек. Сначала привьют примерно 10 млн медработников, затем - 20 млн сотрудников, «находящихся на переднем крае», в частности, полицейских, военнослужащих, служащих ведомств гражданской обороны. Затем будут привиты лица старше 50 лет и лица в возрасте до 50 лет, имеющие сопутствующие заболевания (всего около 270 млн человек). Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года.



Министр здравоохранения и семейного благополучия страны Харш Вардхан заявил, что Индия готова помочь привиться от COVID-19 всему миру.



Между тем, в Индии два человека скончались вскоре после вакцинации от коронавируса COVID-19 местными препаратами. Об этом сообщает



Фото: montsame.mn Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в своем официальном письме премьер-министру Индии Нарендре Моди выразил заинтересованность в получении вакцины от коронавируса индийского производства, сообщает МОНЦАМЭ Накануне посол Республики Индия в Монголии М.П.Сингх нанес визит главе монгольского правительства и вручил ответное письмо Нарендры Моди. В письме премьер-министр Индии сообщил о решении Индии поставлять вакцины от коронавируса в Монголию. Кроме того, премьер-министр Нарендра Моди выразил удовлетворение успешным ходом реализации проекта строительства нефтеперерабатывающего завода, финансируемого за счет кредитной линии правительства Индии.В связи с решением о поставке вакцин с сегодняшнего дня стороны приступили к онлайн-обучению 150 монгольских врачей. Подготовка к транспортировке, хранению и вакцинации завершена, а количество и график поставок будут согласованы по дипломатическим каналам.Премьер-министр У.Хурэлсух выразил искреннюю благодарность правительству Индии, стратегическому партнеру и третьему соседу, за его решение поддержать Монголию.В Индии массовая вакцинация от коронавируса началась с 16 января. На первом этапе прививки в Индии будут делать двумя вакцинами. Это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии. Кроме того, еще несколько препаратов проходят в стране клинические испытания на разных стадиях, в том числе российская вакцина «Спутник V», сообщает ТАСС На первом этапе вакцину получат порядка 30 млн человек. Сначала привьют примерно 10 млн медработников, затем - 20 млн сотрудников, «находящихся на переднем крае», в частности, полицейских, военнослужащих, служащих ведомств гражданской обороны. Затем будут привиты лица старше 50 лет и лица в возрасте до 50 лет, имеющие сопутствующие заболевания (всего около 270 млн человек). Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года.Министр здравоохранения и семейного благополучия страны Харш Вардхан заявил, что Индия готова помочь привиться от COVID-19 всему миру.Между тем, в Индии два человека скончались вскоре после вакцинации от коронавируса COVID-19 местными препаратами. Об этом сообщает India Today . Всего побочные эффекты от прививок обнаружили у 580 человек, в основном это жар, тошнота и головная боль. Семь человек госпитализированы с тяжелыми осложнениями, двое из них погибли. По словам властей, летальный исход одного из них скорее всего не связан с вакциной. Причина смерти другого еще устанавливается. Один из погибших – сотрудник больницы в индийском городе Морадабад, он умер на следующий день после прививки. Родственники умершего подтвердили, что мужчина чувствовал себя плохо еще до вакцинации. Второй смертельный случай зафиксирован в городе Беллари, штат Карнатака. Согласно заявлению местных властей, причиной его смерти стал инфаркт.Фото: montsame.mn