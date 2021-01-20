В связи с этим оптимизирована штатная численность аппарата управления таможни



В 2021 году Бурятская таможня станет таможней фактического контроля. Это внесет изменения в функции таможни и основные направления деятельности, сообщили в ее пресс-службе. Изменение статуса связано с тем, что таможенное декларирование с 2020 года сосредоточено в электронных таможнях.



Теперь Бурятская таможня будет осуществлять фактический контроль (осмотр, досмотр, наблюдение и т.д.) перемещаемых товаров, при этом на таможенных постах останется функция по декларированию отдельных категорий товаров, в том числе перемещаемых физическими лицами. Также будут совершаться операции, связанные с применением таможенной процедуры таможенного транзита; учёт, контроль и подтверждение фактического вывоза (ввоза) товаров и транспортных средств; создание и ликвидация зон таможенного контроля; организация и контроль за помещением товаров на временное хранение.



С этой целью оптимизирована штатная численность аппарата управления таможни, а штатная численность таможенных постов в пунктах пропуска (Улан-Удэнский ТП, МАПП Кяхта, ЖДПП Наушки) увеличена.



Переход в таможню фактического контроля потребует еще большей активизации работы на этапе таможенного контроля после выпуска товаров.



По словам Анжелы Пешняевой, начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров, Бурятская таможня завершила 2020 год по этому направлению с положительной динамикой результатов. Сумма доначисленных таможенных платежей, пени и утилизационного сбора составила 47,9 миллиона рублей, в 2019году показатель составил 44 миллиона.



В 2020 году наблюдался рост количества выявленных административных правонарушений в сфере таможенного дела и, как следствие, рост административных дел, возбужденных по результатам таможенных проверок. В результате совместных мероприятий с другими контролирующими и правоохранительными органами Бурятии из торгового оборота изъято 818 пачек табачной продукции, маркированных поддельными акцизными марками, возбуждено одно уголовное дело, а также арестовано 626 пачек табачной продукции и 1173 пар обуви, реализуемых без маркировки средствами идентификации (кодом Data Matrix).



Фото: Бурятская таможня

