В Бурятии вновь оштрафованы коллекторы

Сумма вынесенных им штрафов за прошлый год превысила 1,5 млн рублей



В Бурятии по итогам рассмотрения протокола, составленного сотрудниками республиканского управления ФССП России, к административной ответственности привлечено ООО «Национальная служба взыскания» – организация, включенная в Государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.



Арбитражный суд Бурятии признал вину организации и назначил ей административный штраф в размере 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП.



Как стало известно, с жалобами на действия коллекторского агентства в службу судебных приставов обратилась жительница Улан-Удэ. Сотрудники агентства досаждали ей телефонными звонками и СМС из-за несуществующего долга по оплаченному кредиту.



При рассмотрении протокола об административном правонарушении, составленного сотрудниками службы судебных приставов, судом изучались представленные доказательства, в том числе детализация звонков.



С учетом всех обстоятельств дела, суд счел необходимым признать общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» виновным в совершении административного правонарушения и назначить в качестве наказания выплату штрафа в размере 55 тысяч рублей.



В адрес УФССП России по Бурятии поступило письмо от заявительницы со словами благодарности за добросовестную работу судебных приставов.



Отметим, что за 2020 год отделом правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, было направлено в суд 29 заявлений о привлечении коллекторских агентств к административной ответственности, 26 из которых были удовлетворены. Агентства оштрафованы на общую сумму 1 миллион 570 тысяч рублей.



Фото: «Номер один»

