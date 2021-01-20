В Бурятии свининой отныне займется резидент

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» включен в территорию опережающего развития



Новым резидентом территории опережающего развития «Бурятия» стала компания «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» (дочернее общество «Сибагро») с проектом по производству и первичной переработке свинины. Производственная мощность агропромышленного комплекса составит 9 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Запуск предприятия намечен на 2023 год, сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока

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«Это будет новое предприятие замкнутого цикла с единовременным содержанием 35,5 тысячи голов свиней, расположенное в границах действующего свинокомплекса на 78 тысяч голов. В результате реализации инвестпроекта мощность производства возрастет в полтора раза. Это заметно повысит продовольственную безопасность региона, ведь пока еще Дальний Восток находится на пути к полному самообеспечению мясом», - заявила руководитель свинокомплекса «Восточно-Сибирский» Юлия Шишкина.



Агрокомплекс проектируется с соблюдением всех экологических норм и правил. Во время эксплуатации нового объекта экологическая обстановка на нем будет строго контролироваться. На этапе строительно-монтажных работ будут возведены пять зданий для откорма, пять зданий репродукторной фермы и модернизирован убойный цех. Инвестор закупит пять единиц спецтехники для обеспечения производственной деятельности и два автобуса для персонала. Кроме того, в рамках обеспечения проекта инфраструктурой за счет федерального бюджета будет построена технологическая автомобильная дорога протяженностью 3,3 километра. Стоимость работ оценивается в 85 миллионов рублей.



По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока объем инвестиций в проект превысит 1,1 миллиарда рублей. На ферме запланировано создание 116 рабочих мест, специалисты будут регулярно проходить обучение и повышение квалификации по направлениям: ветеринария, зоотехника, ведение эксплуатационного хозяйства.



«Реализация проекта на ТОР «Бурятия» позволит масштабировать бизнес в довольно комфортных условиях за счет существующих налоговых льгот и упрощения разрешительных процедур. Стоит отметить, что на территории Дальневосточного федерального округа сформирован благоприятный инвестиционный климат, а также действует значительное число программ поддержки предпринимателей. Дополнительно регион обладает выгодным логистическим расположением - доступ к рынкам Японии и других стран АТР. Через 3-4 года, когда местный рынок насытится мясом свинины, мы рассмотрим новые каналы экспорта продукции, - сказала Юлия Шишкина. - В свою очередь и для экономики Бурятит реализация проекта послужит положительным фактором – увеличение денежной массы за счет притока средств и рост ВВП».



Как отметила глава сельского поселения «Усть – Брянское» Заиграевского района Ирина Ищенко, строительство животноводческого комплекса вдохнуло новую жизнь в село. На действующем производстве создано более 300 рабочих мест, еще более 100 появится в результате расширения фермы. Ожидается, что местных жителей будут привлекать и для строительных работ. Помимо достойных зарплат компания «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» наделяет своих работников социальным пакетом, обеспечивает их профессиональное развитие.



«Резидентами территории опережающего развития «Бурятия» являются 10 компаний с заявленными инвестициями в 9,6 миллиарда рублей и планами по созданию 1481 рабочего места. Инвесторам доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые 5 лет. Важными преференциями являются строительство инфраструктуры для резидентов за счет бюджетных средств или возмещение понесенных затрат резидента на ее строительство, возможность применения режима свободной таможенной зоны, субсидирование процентных ставок по кредитам.



«Управляющая компания ТОР «Бурятия» комплексно сопровождает каждый проект, оказывает предпринимателям административную поддержку и полный набор услуг управляющей компании», - сообщил директор «УК ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Тимур Будаев.



Фото: minvr.gov.ru

