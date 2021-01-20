В Бурятии выявлено мошенничество при отлове безнадзорных животных

Предприниматель, заключивший контракт на отлов, обязательств не выполнил, но получил более 190 тысяч рублей



В Бурятии Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при организации отлова и содержания безнадзорных животных.



Установлено, что Комитет по управлению муниципальным хозяйством Северо-Байкальского района заключил с индивидуальным предпринимателем контракт об оказании услуг по отлову бродячих животных, включая транспортировку и передачу их в приюты. На основании представленных документов об отлове 44 бездомных собак, исходя из цены контракта, органы местного самоуправления выплатили предпринимателю 191 300 рублей.



Однако, как показала прокурорская проверка, фактически услуга не оказана. Предприниматель представил ложные документы об исполнении обязательств. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Кроме того, в адрес главы Северо-Байкальского района внесено представление об устранении нарушений закона. Представление прокурора удовлетворено, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Фото: epp.genproc.gov.ru

