Житель Бурятии нашел под полом дома ружья деда

Дед был токарем, одно из ружей делал сам, а внук рассчитывает на вознаграждение



В Бурятии житель райцентра Хоринск добровольно сдал два найденных ружья в отделение лицензионно-разрешительной работы республиканского управления Росгвардии, сообщили в его пресс-службе.



Заявитель рассказал, что нашел оружие под полом в доме своего отца, когда делал ремонт. А пожилой хозяин дома вспомнил, что в детстве видел у своего отца оружие – дед был токарем и одно из найденных ружей сделал сам.



Мужчины вспомнили, что недавно читали в районной газете информацию о сдаче оружия в Росгвардию за вознаграждение. Будучи законопослушными гражданами, они решили сдать найденное оружие в отделение лицензионно-разрешительной работы.



Предварительно установлено, что найденные стволы являются ружьями – гладкоствольным 32 калибра и нарезным калибра 7,62 мм. В настоящее время проводится проверка, назначена экспертиза, по окончании которой будет принято решение о выплате гражданину вознаграждения.



Фото: Росгвардия

