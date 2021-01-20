Бурятия подготовила проект пансионата для престарелых на 1 млрд. рублей

Министерство социальной защиты населения подвело итоги 2020 г.





Прошлый год, отметившийся эпидемией коронавируса, стал испытанием для всей республики. Значительная часть нагрузки в этот трудный период легла на минсоцзащиты Бурятии. Оценивая итоги работы, можно сказать, что с трудностями справились, задачи были выполнены, заложена основа на будущее.

В 2020 г. минсоцзащиты было выделено из бюджета 15 млрд. рублей.«Из них 12 млрд. рублей были направлены на предоставление социальных выплат населению республики. По сравнению с предшествующим годом, финансирование социальных выплат увеличилось на шесть миллиардов», - говорит Татьяна Быкова, глава министерства.Рост произошел за счет введения новой выплаты семьям на детей от трех до семи лет объемом 3,6 млрд. рублей. Также произошла индексация ежемесячных выплат из республиканского бюджета ветеранам труда, труженикам тыла и ряду других категорий. Заметно выросли ассигнования на выплаты в рамках федерального проекта «Демография» (с одного миллиарда до 2,6 млрд. рублей).Так, финансовую поддержку при рождении детей получили двадцать тысяч семей (на 21 тыс. новорожденных).Татьяна Быкова отмечает очень положительную черту республики. «По оперативным данным Росстата, за три квартала прошлого года, суммарный коэффициент рождаемости в республике составил 1,77. Бурятия заняла пятое место по России и второе место по ДФО», - сообщила министр.А выплаты на детей от трех до семи лет охватили 57,6 тыс. детей.Когда пандемия коронавируса затруднила повседневную жизнь, государство автоматически продлило предоставление гражданам имевшихся у них социальных льгот – пособий, компенсаций, субсидий в сфере ЖКХ, компенсации за детский сад и др.«В октябре 2020 г. принято решение об автоматическом продлении многих выплат, срок которых завершается 1 марта 2021 г. Но, здесь получателям надо быть внимательными. Например, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг автоматически продляются, если их срок заканчивается 1 апреля – они продляются на шесть месяцев», - напоминает Татьяна Быкова.Социальная «отрасль» оперативно и гибко отреагировала на обострение эпидситуации. Никаких крупных сбоев в этой ответственной сфере, как всем известно, допущено не было.В 2020 г. дети, а также пожилые жители республики оставались наиболее заметными группами, с которыми работала система соцзащиты. «Количество пенсионеров в республике тоже постоянно увеличивается», - констатирует Татьяна Быкова.На федеральном уровне республика успешно вошла в ряд крупных инновационных социальных «пилотных проектов».«Войти в них не всегда легко. Тем не менее, мы добились участия, получили очень серьезное финансирование из федерального бюджета, при софинансировании из регионального», - отмечает министр.Так, республика с 2020 г. начала участвовать в федеральном проекте по внедрению системы долговременного ухода – это комплексная программа поддержки пожилых граждан и инвалидов, полностью или частично утративших способность самообслуживания.«По системе долговременного ухода республика стартовала хорошо, все средства освоены. Прошли первый этап. Новой системой охвачено более тысячи человек в Улан-Удэ и Заиграевском районе. Подобный опыт распространен в Европе и в РФ сегодня внедряют его элементы в некоторых «пилотных» регионах. Например, открытие дневных пребываний (в отличие от круглосуточного пребывания пожилых в стационарных учреждениях). Есть категория пенсионеров, которые не хотят быть в стационарных – им подходят дневное пребывание», - говорит Татьяна Быкова.Наступивший год будет тут более объемным – охват людей больше, финансирование больше. Проект распространится в 2021 г. еще на шесть муниципалитетов республики.Еще один «пилотный проект», куда пробилась Бурятия, – развитие системы реабилитации и абилитации инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов.«С 2020 г. и еще три года будем получать федеральное финансирование на улучшение качества предоставления социальных услуг, инклюзивное образование, адаптивный спорт. Через данный проект мы получили дополнительные возможности развития этого направления», - говорят в министерстве.Есть и другие «пилотные проекты», в которых участвует республика.Очень перспективно выглядит развитие частной инициативы в соцсфере.«Негосударственный сектор должен стать помощником государственного сектора в решении наших общих задач, предоставлении качественных социальных услуг. В последние годы негосударственный сектор стал здесь более плотно работать, и в этом году это продолжится. Мы пошли по пути заключения концессионных соглашений. Бурятия была в числе первых в РФ, кто заключил такое соглашение в рамках государственно-частного партнерства. Это было три года назад. И в 2020 г. мы заключили новое концессионное соглашение - по частному пансионату для старшего поколения в одном из районов республики. В 2021 г. он заработает», - говорит министр о развитии системы.Частник вкладывает собственные средства. Бюджет участвует, финансируя по нормативу.«Наше жесткое условия – частный пансионат должен соблюдать все требования, которые предъявляются к аналогичным государственным учреждениям», - заверила министр.Развиваться в ногу со временем – одна из ключевых задач социальной «отрасли» в Республике Бурятия.Кстати, в 2020 г. закрыты все вопросы по соцучреждениям, которые находятся в деревянных зданиях. Последний объект был в Северобайкальском районе. Там сделали ремонт и ребятишки теперь будут находиться в нормальных противопожарных условиях. Еще одно достижение прошлого года.В прошлом году продолжала активно развиваться такая республиканская форма поддержки социально незащищенных граждан, как «социальный контракт». По нему граждане могут, по договору, получить в пользование корову. Через несколько лет, выполнив условие вернуть приплод (теленка), гражданин получает корову навсегда.В прошлом году 384 семьи получили по корове. Итого, с 2011 г. «коровью» помощь получили 1243 семьи. В нынешнем году малоимущим предполагается передать около 70 голов КРС.Выдается гражданам и адресная социальная помощь. «За 2020 г. ее получили 150 семей на сумму 7,1 млн. рублей», - отмечает Татьяна Быкова.В нынешнем году впервые придет федеральное финансирование соцпомощи в формате «социального контракта» (оно весьма разнообразно) - республика получит из Центра 250,7 млн. рублей. Плюсом к этому Бурятия выделит 16 млн. Правда, РФ не предоставляет малоимущим коров, а использует денежный рычаг помощи, чем стимулирует их к активной жизни.«Это делается в соответствии с поручением Президента России. По «социальному контракту» финансирование увеличивается примерно в 37 раз. Поддержка будет оказана по ведению ЛПХ (единовременная выплата до ста тысяч рублей), ведению индивидуальной предпринимательской деятельности (единовременная выплата до 250 тыс. рублей) и другим направлениям. Ожидается заключение 2900 контрактов», - поясняют планы в минсоцзащиты Бурятии.Набрали обороты приемные семьи для пожилых людей. 123 человека уже живут в них. Если их размещали бы в пансионатах круглосуточного содержания, то потребовалось бы три пансионата. «К сожалению, в республике становится больше одиноких людей. Но на сегодня очередей нет. Существует лишь текущая очередность, которая решается в течение года», - констатирует министр.Успешно идет работа по соцобслуживанию на дому. Развивается направление реабилитации людей с ограниченными возможностями.В 2021 г. впервые в истории республики региональный прожиточный уровень пенсионера оказался выше, чем в целом по РФ. По этой причине введена региональная социальная доплата к пенсии. Полномочия по ее назначению и выплате переданы с федерального на республиканский уровень.«За январь доплата к пенсиям 45 тыс. пенсионеров составила свыше 136 млн. рублей», - отметили в министерстве.Крупный проект на ближайшую перспективу - организация для пожилых пансионата нового типа в Улан-Удэ. Он входит в федеральный проект «Демография».Этому предшествовала длительная работа с 2011 г.! Документация несколько раз изменялась.«Только внесли все корректировки, направили в министерство труда, как появились еще более новые требования. Могу сказать, что планируемый пансионат будет отвечает современным концепциям. Комнаты на одного-двух проживающих, широкие дверные проемы, большое воздушное пространство, большой территорией общения... Постарались вложить в проект всю душу. В итоге мы защитили проектно-сметную документацию, доказали, что надо строить. В 2020 г. мы полностью получили одобрение», - рассказала министр.Востребованность будет. В республике дети зачастую хотят устроить пожилых родителей в пансионат, пусть даже дорогой, но чтобы самим иметь возможность во всю силу работать и помогать родителямСтоимость проекта огромна - 1 млрд. 82 млн. рублей. Львиная доля финансирования берет на себя федеральный бюджет. Если все пойдет по плану, то в 2023 г., к столетию образования республики, объект будет сдан.Проблемы, конечно, тоже есть. Одна из самых острых - обеспечение детей-сирот Бурятии положенным по закону жильем.Подытоживая, сообщим, что на текущий год минсоцзащиты выделено из бюджета 17 млрд. рублей. Основную часть направят на финансирование соцвыплат жителям Бурятии, которые заметно вырастут.Фото: «Номер один»