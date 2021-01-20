В Бурятии подожгли сельскую пекарню

Благодаря оперативности пожарных уничтожения предприятия не допущено



В Бурятии накануне поздним вечером в поселке Турунтаево Прибайкальского района произошел пожар в пекарне. На момент прибытия пожарных горела стена кладовой, пламя перешло на кровлю цеха, к которому пристроена кладовая.



Существовала угроза распространения огня на цех, в котором расположено оборудование. Открытое горение огнеборцы ликвидировали за 7 минут. В результате пожара огнем повреждена стена кладовой и кровля цеха на общей площади 10 квадратных метров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. .



Благодаря своевременному обращению в пожарную охрану и грамотным действиям огнеборцев уничтожения пекарни не допущено. Вероятной причиной пожара является поджог.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

