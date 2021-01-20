В Мухоршибири зафиксирована вспышка коронавируса

Распространение инфекции произошло в местном психоневрологическом интернате





Как стало известно «Номер один», в Мухоршибирском психоневрологическом доме-интернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. Информацию уже подтвердили в Роспотребнадзоре Бурятии, пообещав позднее дать официальный комментарий.



Мухоршибирский ПНИ расположен в селе Новый Заган. Учреждение предназначено для проживания лиц с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, а также лиц, страдающих затяжными формами психических заболеваний. Возрастная категория проживающих от 18 лет и старше. По информации с официального сайта, в учреждении работает 141 человек, проживает – 340 человек.



На данный момент количество заболевших и круг контактных лиц неизвестны.



Фото: muhorpni.ru