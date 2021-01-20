Гостиницы Бурятии активно принимали туристов в новогодние праздники

Загрузка среди отелей и гостевых домов на Байкале составила 82,5%, в отелях Улан-Удэ – 30%



Гостиницы Бурятии во время новогодних каникул приняли 17 тысяч туристов. Это на 16,6 % больше к уровню новогодних праздников прошлого года. Загрузка среди отелей и гостевых домов на Байкале составила 82,5 %, среди отелей Улан-Удэ не более 30 %, сообщает минтуризма республики свои оценочные данные.



Росту числа туристов, выбирающих отдых в Бурятии, способствовало много факторов. Это, в первую очередь, закрытые в связи с пандемией границы со странами, которые пользуются популярностью у россиян в период новогодних каникул. Многие жители республики и туристы из соседних регионов (Иркутская область, Забайкальский край), провели новогодние выходные на Байкале в Бурятии.



Кроме того, сказались участие санаторно-курортных организаций и коллективных средств размещения в программе туристического кешбэка; программа субсидирования авиабилетов (по направлениям Москва – Улан-Удэ – Москва; Улан-Удэ – Новосибирск – Улан-Удэ); активная маркетинговая политика отелей, продвижение бренда зимнего Байкала в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах Туристского информационного центра «Байкал» и министерства туризма республики. Благодаря этому удалось повысить приток туристов из числа местного населения и других регионов.



Ситуация в Бурятии отвечала общефедеральному тренду. «Около 10 миллионов человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. Вместо традиционных экскурсий по городам россияне выбирали в основном активный отдых на природе и оздоровительный туризм. Здесь свою роль сыграла и вынужденная самоизоляция в период пандемии в прошлом году, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия», - отметил вице-премьера правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



«Загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70-90%. Между тем, ограничительные меры, введенные в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме этого, изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим, в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%», - пояснил он порталу



Фото: «Номер один» Гостиницы Бурятии во время новогодних каникул приняли 17 тысяч туристов. Это на 16,6 % больше к уровню новогодних праздников прошлого года. Загрузка среди отелей и гостевых домов на Байкале составила 82,5 %, среди отелей Улан-Удэ не более 30 %, сообщает минтуризма республики свои оценочные данные.Росту числа туристов, выбирающих отдых в Бурятии, способствовало много факторов. Это, в первую очередь, закрытые в связи с пандемией границы со странами, которые пользуются популярностью у россиян в период новогодних каникул. Многие жители республики и туристы из соседних регионов (Иркутская область, Забайкальский край), провели новогодние выходные на Байкале в Бурятии.Кроме того, сказались участие санаторно-курортных организаций и коллективных средств размещения в программе туристического кешбэка; программа субсидирования авиабилетов (по направлениям Москва – Улан-Удэ – Москва; Улан-Удэ – Новосибирск – Улан-Удэ); активная маркетинговая политика отелей, продвижение бренда зимнего Байкала в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах Туристского информационного центра «Байкал» и министерства туризма республики. Благодаря этому удалось повысить приток туристов из числа местного населения и других регионов.Ситуация в Бурятии отвечала общефедеральному тренду. «Около 10 миллионов человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. Вместо традиционных экскурсий по городам россияне выбирали в основном активный отдых на природе и оздоровительный туризм. Здесь свою роль сыграла и вынужденная самоизоляция в период пандемии в прошлом году, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия», - отметил вице-премьера правительства РФ Дмитрий Чернышенко.«Загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70-90%. Между тем, ограничительные меры, введенные в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме этого, изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим, в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%», - пояснил он порталу «Интерфакс-Туризм» Фото: «Номер один»