В Улан-Удэ ямы на дорогах стали заделывать в разгар зимы

Эксперимент по зимнему ямочному ремонту проведен на четырех улицах





10 января ГИБДД Бурятии выявила ямы на четырех улицах Улан-Удэ и выдала мэрии предписание: заделать их в срок до 22 января. Для решения этой задачи Комбинат по благоустройству решил использовать метод, активно применяемый в Якутии и других северных регионах, сообщили в пресс-службе мэрии.





Там отметили, что зимой возможен временный ремонт ям щебеночно-гравийной смесью с добавлением воды, которая сразу замерзает и создает устойчивое нескользкое покрытие.





«Эта временная мера позволит закрывать ямы до наступления плюсовых температур или до момента ремонта «холодным асфальтом». В целях безопасности дорожного движения данным способом в зимнее время устраняются выбоины глубиной более 5 см», сообщили в мэрии.Фото: КГХ Улан-Удэ