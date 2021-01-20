«Мечтает встать на ноги и покататься на коньках»

Близкие рассказали о состоянии искусанной собаками Татьяны Лоскутниковой





Сестра улан-удэнки Татьяны, пострадавшей от нападения своры собак , рассказала подписчикам о сегодняшнем состоянии девушки. На странице в соцсети инстаграм Юлия сообщает, что ей удалось недолго поговорить с сестрой по телефону.

– Таня мечтает поскорее встать на ноги и покататься на коньках! Хорошая мечта, она обязательно должна исполниться. На сегодняшний день состояние стабильно. На ногах у Тани стоят специальные аппараты для регенерации повреждений. Тётя купила по списку необходимые лекарства (мази, таблетки, капли). Всё тело, за исключением кистей рук, в бинтах, – рассказывает девушка.Как добавляет Юлия, Таня Лоскутникова передает всем благодарность за помощь и поддержку.Напомним, в конце декабря минувшего года 20-летняя Татьяна Лоскутникова стала жертвой нападения безнадзорных животных в поселке Забайкальский в Улан-Удэ. На данный момент девушка проходит реабилитацию уже во второй московской клинике. Сейчас девушку лечат специалисты клиники имени Сеченова.Фото: pixabay.com