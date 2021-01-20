В Улан-Удэ перед судом предстанут два крупных бутлегера

Они поставили на поток производство и продажу сомнительного алкоголя





В Бурятии завершено расследование уголовного дела по обвинению двух местных жителей в нелегальном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере и производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки. Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в республиканском МВД.

Следственные действия в отношении других участников незаконной деятельности продолжаются.









Факт противоправного бизнеса выявлен сотрудниками полиции в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий с октября 2019 по июнь 2020 года.В ходе расследования установлено, что двое организаторов группы без соответствующей лицензии организовали незаконное производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму 3,79 миллиона рублей. В дальнейшем члены ОПГ контрафактную алкогольную продукцию продавали физическим лицам в Улан-Удэ.В ходе обысков в местах хранения и производства изъято около 15 тысяч бутылок алкогольной продукции и не менее 8 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также различное оборудование и предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции (бочки, шланги, дозаторы, спиртометры, этикетки, пробки, марки).Организаторам противоправной деятельности – двум жителям Улан-Удэ в возрасте 48 лет и 21 года – предъявлено обвинение в незаконном производстве, приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта и сбыте немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере.Фото и видео: pixabay.com, МВД по Бурятии