Коронавирусом в Мухоршибирском интернате заболели 15 человек

Инфекция распространилась среди подопечных и персонала учреждения





Роспотребнадзор Бурятии прокомментировал вспышку коронавирусной инфекции в Мухоршибирском психоневрологическом доме-интернате в селе Новый Заган, о которой ранее сообщал «Номер один»

«Проводится эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев новой коронавирусной инфекции в АУСО РБ «Мухоршибирский дом-интернат». На 20 января там зарегистрировано 15 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все получают лечение, 7 подопечных госпитализированы в Мухоршибирскуюя ЦРБ», –сообщили в Роспотребнадзоре.По предварительным данным, круг контактных лиц составляет 36 человек среди подопечных и персонала дома-интерната. В отношении них уже проводятся противоэпидемические мероприятия. В адрес дома-интерната и Мухоршибирской ЦРБ выданы соответствующие предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Как поясняют в Роспотребнадзоре, эпидемиологическое расследование продолжается.Напомним, в Мухоршибирском ПНИ проживают лица с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, а также лица, страдающих затяжными формами психических заболеваний. По информации с официального сайта, в учреждении работает 141 человек, проживает – 340 человек.Фото: pixabay.com