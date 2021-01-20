Бурятский жеребец стал чемпионом выставки «Краса аборигенов»

Ее проводит оргкомитет международной выставки «Иппосфера» - крупнейшего в России и СНГ конного события



Ульдургинский скакун 2016 года рождения Жаа зээрдэ бурятской породы стал чемпионом виртуальной выставки «Краса аборигенов-2020», которую в формате он-лайн проводит оргкомитет международной выставки «Иппосфера» (крупнейшего в России и СНГ конного события) и ВНИИ коневодства, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



Целью «Краса аборигенов» является популяризации лошадей аборигенных пород, демонстрация желательного типа пород, выявления и экспертной оценки их лучших представителей, формирования рынка племенного материала.



Как подчеркнули в минсельхозпроде республики, Бурятия впервые приняла участие в выставке. В «северную столицу» направлялись документы, описание породы, а также фотографии бурятских лошадей, принадлежащих СПК «Ульдурга» Еравнинского района. Конкурсная комиссия с апреля 2020 года принимала заявки от регионов. Результаты стали известны только в середине января 2021 года.



Подготовкой к выставке занимался молодой руководитель предприятия Булат Будажанаев. Ветеринар по образованию, выпускник БГСХА на земле работает со студенчества. В свои 30 с небольшим управляет одним из ведущих в республике племенным заводом «Ульдурга». Это сельскохозяйственное предприятие является уникальным – одновременно племзаводом по разведению казахской белоголовой породы коров и племрепродуктором по разведению бурятской породы лошадей и овец породы «буубэй». При этом делается упор на номадное животноводство - лошади находятся на пастбищном содержании круглогодично. Сейчас в хозяйстве насчитывается 850 голов лошадей, 1570 голов крупного рогатого скота и более 3000 овец.



Еравнинский район Бурятии считается лидером по табунному коневодству, обладает достаточными запасами пастбищных ресурсов. В целом в республике поголовье держится на стабильном уровне и насчитывает около 52 тысяч голов лошадей. В Бурятии есть мощный потенциал, ведь только в селе Ульдуга имеется 17 тысяч гектаров сельхозугодий, на которых содержится до 1500 лошадей. Всего же в Еравнинском районе семь тысяч голов лошадей.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

