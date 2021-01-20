В Бурятии мошенники ставят рекорды активности

Всего за сутки зарегистрировано 11 обманов с ущербом более 700 тысяч рублей



В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано одиннадцать случаев мошеннических действий, восемь из них – в Улан-Удэ. Жертвами обманов стали как женщины, так и мужчины в возрасте от 18 до 68 лет. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 700 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД. Возбуждены уголовные дела статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».



Так, жертвой мошенников стала 68-летняя улан-удэнка. Вечером 18 января женщине позвонил мужчина и представился сотрудником кредитной организации. Он «взволнованно» сообщил гражданке, что неизвестные пытаются совершить покупки в интернет-магазинах по ее карте. Для сохранности своих финансов женщина должна сказать номера всех имеющихся у нее платежных средств и поступивший смс-код. После того, как женщина продиктовала данные, с ее банковского счета было списано около 100 тысяч рублей.



В тот же день в полицию Советского района обратился 47-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что на популярном сайте нашел объявление о продаже автомобиля. В ходе переговоров с продавцом договорился о предоплате. После перевода около 100 тысяч рублей продавец сообщил улан-удэнцу, что передумал совершать сделку и перечислит денежные средства обратно. Однако денег покупатель не дождался и обратился в правоохранительные органы.



Жертвой мошенников ранее стала еще одна 67-летняя горожанка. В июле ей позвонили мошенники и сообщили, что за приобретенный через интернет 2019 году некачественный препарат ей полагается компенсация в размере 450 тысяч рублей. Для того, чтобы получить эти выплаты, женщине предложили перечислить на счет денежные средства за «комиссию и страховку», которые в последующем ей вернутся вместе с компенсацией. Позже ей сообщили, что сумма выплат удвоилась и необходимо еще доплатить. Доверчивая горожанка перечислила мошенникам около 260 тысяч рублей. Спустя полгода ожидания женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.



Подчеркнем: в большинстве случаев потерпевшие были наслышаны о мошенничествах, но, тем не менее, подверглись обману, поскольку звонившие называли их по имени и отчеству.



Полиция Бурятии призывает граждан быть более бдительными в беседе с сотрудниками банка и сразу прекращать общение, если в телефонном разговоре запрашиваются персональные данные банковских счетов и карт. Кроме того, ни под каким предлогом не нужно переводить денежные средства незнакомым людям. Для проверки информации необходимо перезвонить на горячую линию финансового учреждения, номер которой указан на обороте карты.



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