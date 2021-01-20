В Бурятии шумный скандал вокруг онкодиспансера завершился штрафом

Подлог был, а оборудование для медучреждения с опозданием, но поставлено



Бывший начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии Виктор Гусляков признал вину в служебном подлоге, ему назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 13 декабря 2019 между Управлением капитального строительства правительства Бурятии и коммерческой организацией заключен государственный контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для Республиканского онкологического диспансера. Цена контракта составила 96,7 миллиона рублей.



Уже 24 декабря, спустя 11 дней, чиновник, достоверно зная, что условия сделки не выполнены, от лица возглавляемого учреждения подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке, установке и вводе в эксплуатацию медицинского оборудования. Хотя, в действительности, оборудование на объект в предусмотренные контрактом сроки не поставлено, его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком произведены в полном объеме. Фактически же поставка медицинского оборудования осуществлена спустя несколько месяцев.



На стадии предварительного следствия заявлений о признании вины обвиняемый не делал. Однако в ходе первого заседания по уголовному делу в суде он признал вину и заявил ходатайство о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с главой 51.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с прекращением уголовного дела. Обоснование ходатайства - фактически поставка медицинского оборудования состоялась.



Заявленное ходатайство с учетом всех обстоятельств судом удовлетворено.



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