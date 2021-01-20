В Улан-Удэ горожане изощренно расправляются с животными

Собак травят, переезжают машинами, раскалывают черепа и режут ножами





Несколько страшных нападений разъяренных псов на детей и взрослых в столице Бурятии привело к столь же страшным последствиям. Пока власти города всячески пытаются снять с себя вину за случившееся, улан-удэнцы решились на самосуд. В собак стреляют, животных травят, намеренно переезжают машиной, раскалывают черепа, режут ножами. При этом большинство горожан, судя по комментариям в соцсетях, считают убийство псов благородным делом – мол, зато «наши дети будут в безопасности».

- С ужасом слежу за тем, какая дискуссия разворачивается в Бурятии на фоне темы бездомных собак. Безусловно, последние трагедии с пострадавшими детьми и подростками от бездомных стай собак - это чудовищно. Я, признаюсь, сам до ужаса боюсь собак на улицах, меня кусали. Мою жену чуть не разорвала стая собак, ей чудом удалось спастись и после пришлось пройти 40 дней терапии. И даже все это не заставит меня призывать убивать поголовно животных. Я читаю комментарии на разных интернет-платформах, и волосы дыбом встают. Столько жестокости, ненависти, «пены на губах». К чему сеять эту ненависть и призывать к массовым убийствам животных? Чем же мы тогда отличаемся от хищников?.. Мне кажется, мы и без того живем в настолько агрессивной и антигуманной среде, что плодить ненависть дальше в Бурятии, где главным должен быть буддийский принцип «Во благо всех живых существ», просто недопустимо, - написал Левицкий на своей странице в фейсбуке.







Чуть ли не ежедневные новости о том, где на этот раз покусали человека и какие травмы он получил, не могли не взбудоражить общество. Особенно когда речь идет о детях. Ситуация накалилась до предела, когда озлобленные псы чуть не насмерть не растерзали девушку и школьника из поселка Забайкальский. Найти виновных в этой ситуации оказалось не так просто. Так, на народном сходе в Забайкальском власти города дали понять, что во всем виноват новый федеральный закон, гуманность которого не позволяет очистить город радикально.Жители поселка тут же нашли еще одного козла отпущения – приют для бездомных животных «Надежда», расположенный прямо посередине жилого массива. Дескать, скорей всего, именно сбежавшие оттуда собаки нападали на детей. Сотрудники комбината по благоустройству тут же огородили стены приюта, чтобы собаки больше не имели свободного доступа в поселок. Но на этом все не закончилось. Через несколько дней неизвестные подожгли собачий приют. Правда, возгорание удалось вовремя потушить, животные не пострадали.Напомним, это уже второй поджог. До этого неизвестные облили бензином и подожгли приют «Кот и пес». Похоже, что кто-то объявил настоящую войну зоозащитникам и животным. Доходит и до личных угроз волонтерам. Но если раньше подобные споры не выходили за пределы Интернета, то сегодня речь идет о реальных поступках.- До этой истории с покусанными людьми и массовым подогреванием народа в СМИ таких случаев было не так много. Сейчас они повсеместно. Есть животные с огнестрельными ранами головы (особенно таких много в районе станции Дивизионная), причем это и собаки, и кошки, есть животные с проломленным черепом, с резаными ранами. Многих травят. Но больше всего животных, которых сбили машиной и бросили на дороге, и видно, что это было сделано намеренно, - говорит зоозащитница фонда «Собака счастья» Дарья Зайцева.Зачастую животные попадают в руки к волонтерам в изуродованном, покалеченном состоянии, и зоозащитникам приходится за свой счет оплачивать дорогостоящие операции. Денег у волонтеров уже нет, как и свободных рук. Нет и сил противостоять наплыву массовых убийств.- Сегодня девочка нашла еще одного щенка с проломленной головой. Это не сценарий для фильма ужасов, но это реальность, которую жители города создают своим детям. Мы забрали щенка, увезли в клинику. Ему уже сделали срочную операцию, чтобы удалить осколки кости, но с ЧМТ и после трепанации черепа прогнозы непредсказуемы. Кто-то просто взял и от нечего делать насквозь проломил голову маленькому щенку. И 11-летний ребенок это прекрасно понимает. И будет с этим жить. Сей̆час должен быть абзац, в котором мы просим вас о помощи... но, честно, сил уже нет. Хочется просто отключить телефон, закрыться одеялом с головой̆ и не вылезать, пока мир не станет нормальным. Но нормальным он не станет, поэтому, пожалуйста, помогите. Мы не потянем всех, даже если разорвемся, - такие посты в группе фонда в инстаграме давно не редкость.Судя по всему, горожане, не зная, как избавиться от страха за своих детей и за себя, решили всю свою злобу выплеснуть на животных. Более того, каждого, кто смеет заступаться за последних, обвиняют в предательстве и сразу называют «зоошизами». Мол, как можно заступаться за четвероногих убийц, готовых растерзать беззащитных детей? Последствия массового сумасшествия приходится разгребать тем самым «зоошизам».- Зоозащитники сбиваются с ног, пытаясь разгрести последствия катастрофы, спровоцированной «добрыми и ответственными» жителями города. Сегодня у нас собака с ножевыми ранениями. Небольшая, испуганная, явно домашняя девочка, подпустившая к себе кого-то настолько близко, что ее смогли буквально искромсать. Вдумайтесь просто. Огнестрел, отравления, сломанные челюсти, расколотые черепа… А теперь уже пошли на животных с ножами. Всех беспокоит защита детей от собак, а защита от психов с оружием не беспокоит? Собаки почувствовали вкус крови. Подождите, увидите людей, почувствовавших вкус безнаказанности. Вы ведь не просто игнорируете насилие, вы его поощряете и нормализуете. Причем самый худший его вид – по отношению к тем, кто против вас беззащитен, - говорят зоозащитники фонда «Собака счастья», обращаясь к горожанам.Однако вступаться за братьев наших меньших мало кто спешит. Никому не хочется противостоять так называемому праведному гневу народа. Но все-таки такие смельчаки нашлись, хоть и единицы. В их числе режиссер Русдрама Сергей Левицкий.Позже на странице режиссера появился еще один пост, уже, скорее, политический. Сергей Левицкий считает, что психоз в обществе спровоцирован тем, что народ в силу своей бедности не живет, а выживает.- Для меня сама мысль об убийстве кого-либо уже психическая патология. Я не верю, что в голову разумного, адекватного человека такое может прийти. Качество человеческого капитала в нашей стране, обусловленное историческими событиями, а после в современной России, где взят курс на маргинализацию и люмпенизацию населения, пугает масштабом дегуманизированности. Большую часть населения страны поставили в условия выживания. Люди буквально им заняты, тут не до размышлений о причинно-следственной связи такого нищенского положения. И, сдается, такая политика целенаправленна, - считает режиссер.Тем временем адекватные люди видят, что гнев толпы уведен куда-то совсем в другую сторону. Ведь властям Улан-Удэ выделялись немалые средства на решение проблемы бродячих животных. И первые жертвы от нападений бездомных псов появились не сегодня.Как мы уже писали в одном из наших материалов, наш регион десятилетиями числится в числе самых худших по обращаемости населения по поводу укусов, превышая среднероссийские показатели порой в два и более раза. В том числе речь идет о тех годах, когда еще не было того самого гуманного ФЗ, якобы так мешающего кому-то работать.За последние десять лет на решение проблемы бродячих животных ушло больше 100 млн бюджетных рублей. Спрашивается, где итоги работы? На некоторых крупных чиновников даже возбудили уголовные дела, найдя какие-то нарушения в «собачьем вопросе». Но в итоге одного уже отпустили с миром, оштрафовав его. А второй пока что спокойно работает в должности начальника в одном из районов.Так, спрашивается, кто виноват в том, что девушка из поселка Забайкальский едва не погибла, а весь Улан-Удэ сегодня живет в панике и страхе? Думается, что причина кроется вовсе не в собачьих приютах и даже не в одичавших псах, которых сейчас самолично вызвались душить и травить «отважные» горожане. Да и наскоро выстроенные заборы вокруг приютов, народные дружины и казаки, так доблестно охраняющие сегодня ребятишек Забайкальского, это не красивый спасительный шаг со стороны властей, а, скорее, красивые заплатки, которыми власти пытаются прикрыть свои же ошибки.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: Д. Зайцевой