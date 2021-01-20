Выбрана эмблема «Года 355-летия Улан-Удэ»

В конкурсе по ее созданию принимали участие чиновники, студенты и профессионалы

В Улан-Удэ завершился конкурс на разработку эмблемы тематического года «Год 355-летия Улан-Удэ». В конкурсе, объявленном в конце 2020 года, принимали дизайнеры и художники, сообщили в пресс-службе городской администрации.Два эскиза эмблемы подготовили сотрудники Комитета по архитектуре и градостроительству администрации столицы Бурятии, 17 вариантов эскиза подготовили студенты Республиканского многоуровневого колледжа, два эскиза – рекламное агентство «Ред Бокс».Конкурсная комиссия рассмотрела представленные варианты и выбрала эскизы агентства «Ред Бокс», как наиболее отвечающие таким критериям как новизна, лаконичность, цветовое решение, соответствие тематике, исполнение.Напомним, распоряжением администрации Улан-Удэ утвержден план мероприятий по проведению 355-летия города. В рамках тематического года в столице Бурятии запланированы десятки различных мероприятий: конкурсы, конференции, фестивали, спартакиады, акции и др.Фото: ulan-ude-info.ru