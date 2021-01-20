Введение COVID-паспортов считают необходимым лишь 12% россиян

Решение властей выдавать такие паспорта жители страны называют дискриминационным
В Башкортостане вводят электронные COVID-паспорта, которые будут выдавать людям с антителами к коронавирусу или сделавшим прививку. Судя по опросу портала SuperJob, 59% россиян против подобного нововведения и лишь 12% считают, что такие цифровые документы следует вводить по всей стране.
Причем среди россиян, переболевших коронавирусом или сделавших прививку, поддерживают введение COVID-паспортов 18%, среди остальных граждан — лишь каждый десятый.
Противники «антиковидных» паспортов чаще всего считают информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а решение властей выдавать COVID-паспорта дискриминационным.
Среди сторонников же в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус: «По работе я езжу по предприятиям, и все просят подтвердить отсутствие заболевания. А так как у меня антитела, то я постоянно сдаю кровь и справка на четыре дня, два из которых только на анализ».
Судя по комментариям опрошенных, с вопросами про COVID-статус респонденты сталкиваются и при трудоустройстве. Опросы представителей работодателей подтверждают такую информацию: COVID-статусом соискателя интересуются в 35% компаний. Причем чаще всего такие вопросы задаются при трудоустройстве в компании сферы здравоохранения, строительства и производства.
Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 349. Время проведения: 18-19 января 2021 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.
Фото: pixabay.com
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