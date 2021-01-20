В Бурятии строят первый этаж школы, которую должны были сдать больше года назад

Зампред правительства пообещал, что она откроется к новому учебному году
Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников посетил стройплощадку злополучной школы в селе Клюевка, которую должны были возвести еще в конце 2019 года. Чиновник пообещал, что она откроется к новому учебному году.
«После нового года возобновилось строительство школы в селе Клюевка Кабанского района. Сегодня здесь продолжает работать подрядная организация ООО «Особняк-Строй». Завершилось устройство цокольного этажа, производится кирпичная кладка 1-го этажа. На сегодняшний день строительство объекта выполнено на 39%. Планируем, что новый учебный год для школьников села начнется в новой школе», - написал Евгений Луковников на своей странице в фейсбуке.
Напомним, эпопея со школой в Клюевке длится с 2019 года. Сначала аукцион на строительство школы несколько раз не состоялся - не было подано ни одной заявки. Наконец, в августе, когда проходили очередные объявленные УКСом торги, появился единственный желающий: ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии» из Улан-Удэ. Компанию признали победителем и заключили с ней контракт на 156 млн рублей. Согласно контракту, школу должны были построить до конца 2019 года, то есть за четыре месяца.
В ноябре в УКСе констатировали – график выполнения работ сорван. Из 156 миллионов рублей подрядчик успел освоить только 3,5 миллиона. Договор с ним расторгли и объявили новые торги. На них единственным участником стало ООО «Юнит-1» из Московской области. Однако заключить контракт с компанией не получилось – из-за выявленных нарушений УФАС Бурятии выдал предписание об аннулировании этих торгов.
В 2020 году Управление капстроительства не оставляло попыток достроить злополучную школу. В апреле объявляются очередные торги, победителем которых снова становится ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии». Срок сдачи объекта теперь сдвинут на конец января 2021 года.
Однако, как и в прошлом году, история повторилась.
«Согласно графику выполнения работ, за период с даты заключения контракта по 20.08.2020 г. ООО «Джи Ди Кей Инновационные Технологии» должно выполнить объем работ на сумму 69 млн рублей. В то же время, на 20.08.2020 г. генеральным подрядчиком выполнен и предъявлен к оплате объем работ на сумму только 5,7 млн рублей, что свидетельствует о значительном отставании генерального подрядчика от предусмотренного графиком выполнения работ, невозможности окончания работ в установленный срок», говорится в обосновании уже второго во счету расторгнутого с компанией контракта.
В итоге в сентябре на строительство школы объявляется новый аукцион. Единственным участником и победителем станло ООО «Особняк строй» из Улан-Удэ. Срок сдачи школы снова был сдвинут – уже на апрель 2021 года. Однако, судя по сегодняшнему заявлению Евгения Луковникова, школу к этому сроку уже явно не построят.
Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в фейсбук
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