В Бурятии строят первый этаж школы, которую должны были сдать больше года назад

Зампред правительства пообещал, что она откроется к новому учебному году





Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников посетил стройплощадку злополучной школы в селе Клюевка, которую должны были возвести еще в конце 2019 года. Чиновник пообещал, что она откроется к новому учебному году.

«После нового года возобновилось строительство школы в селе Клюевка Кабанского района. Сегодня здесь продолжает работать подрядная организация ООО «Особняк-Строй». Завершилось устройство цокольного этажа, производится кирпичная кладка 1-го этажа. На сегодняшний день строительство объекта выполнено на 39%. Планируем, что новый учебный год для школьников села начнется в новой школе», - написал Евгений Луковников на своей странице в фейсбуке.





«Согласно графику выполнения работ, за период с даты заключения контракта по 20.08.2020 г. ООО «Джи Ди Кей Инновационные Технологии» должно выполнить объем работ на сумму 69 млн рублей. В то же время, на 20.08.2020 г. генеральным подрядчиком выполнен и предъявлен к оплате объем работ на сумму только 5,7 млн рублей, что свидетельствует о значительном отставании генерального подрядчика от предусмотренного графиком выполнения работ, невозможности окончания работ в установленный срок», говорится в обосновании уже второго во счету расторгнутого с компанией контракта.



