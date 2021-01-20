В Бурятии за одиннадцать месяцев 2020 года более чем на четверть вырос экспорт

Позитивную динамику поставок обеспечил рекордный рост экспорта вертолетов и свинины



Объем экспорта Бурятии по итогам одиннадцати месяцев 2020 года вырос на 26,7% до 977,8 миллионов долларов. Позитивную динамику обеспечило увеличение поставок машиностроительной продукции и свинины, сообщило минэкономики республики.



Поставки машиностроительной продукции выросли до 360,1 миллионов долларов. США, что в 4,8 раза выше аналогичного периода 2019 года. Экспорт свинины достиг 3,1 миллиона долларов. Это на 72,2% выше, чем годом ранее.



Экспортные поставки осуществлялись импортерам из 32 стран дальнего зарубежья и СНГ. Основные торговые партнеры Бурятии: Китай 45,6%; Япония 24,1%; Республика Корея 7,6%; Тайвань 6,4%; Нигер 4,9%; Малайзия 2,8%; Монголия 2,7%.



Среди регионов России Бурятии занимает первое место по экспорту крупного рогатого скота; четвертое место по экспорту каменного угля; шестое место по экспорту картона.



Отметим, объем экспорта из Российской Федерации в сравнении с тем же периодом прошлого года снизился на 21,8% до 302 миллиардов долларов.



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