В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 превысило 29 тысяч

Вместе с тем в республике с конца ноября медленно снижается суточный прирост коронавируса



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 29 069. Это на 151 случай больше, чем было в среду, 54% (15 578) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 643 человека, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 151 нового случая коронавируса: 115 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 467 человек.



В стационарах получают лечение 1 117 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 804. В отделениях реанимации находится 72 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 32.



Амбулаторное лечение проходят 959 пациентов с COVID-19, наблюдается 1 617 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 26 350 (+164) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 793 койки, занято – 1 117, свободно – 676 коек. Занятость коечного фонда составляет 62,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 849 человек, с нарастающим итогом – 767 376 человек.



В Бурятии с конца ноября 2020 года отмечается постепенное снижение суточного прироста заболеваемости коронавирусом. Если 24 ноября заболеваемость в сутки составила 281 случай (абсолютный рекорд за весь период пандемии), то на 20 января количество новых случаев равнялось 150, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Он рассмотрел динамику изменений суточного прироста выявленных случаев COVID-19 в регионах Дальневосточного федерального округа с 1 апреля 2020 года по 20 декабря 2021 года .



Всего в Дальневосточном федеральном округе за сутки 20 января коронавирус выявили у 1 418 человека. Абсолютный рекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован 26 ноября - в этот день COVID-19 был обнаружен у 1 764 человек.



Фото: pixabay.com

