21.01.2021
Командированный житель Улан-Удэ присвоил «квартирные»

Командированный житель Улан-Удэ присвоил «квартирные»

Через суд с него взыскали почти 295 тыс рублей материального ущерба

В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Улан-Удэ материальный ущерб за присвоение денежных средств организации, в которой он работает, сообщает республиканское управление ФССП.

Как стало известно из судебного решения, мужчина, находясь в служебной командировке, фактически не снимая жилое помещение, приложил к авансовому отчету фиктивные счета за проживание и представил их в бухгалтерию организации. Тем самым он присвоил себе денежные средства, принадлежащие истцу.

Суд, изучив материалы дела, исковые требования истца удовлетворил и присудил ответчику выплатить компенсацию материального ущерба в размере 294 400 рублей.

На основании исполнительного документа в службе судебных приставов было возбуждено производство, в рамках которого к должнику были применены комплексные меры принудительного характера. Судебным приставом было обращено взыскание на его заработную плату и пенсию, удержание денежных средств производилось до полного погашения задолженности.

Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику предстоит уплатить исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы.

Фото: «Номер один»
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