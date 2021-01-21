Командированный житель Улан-Удэ присвоил «квартирные»

Через суд с него взыскали почти 295 тыс рублей материального ущерба



В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Улан-Удэ материальный ущерб за присвоение денежных средств организации, в которой он работает, сообщает республиканское управление ФССП.



Как стало известно из судебного решения, мужчина, находясь в служебной командировке, фактически не снимая жилое помещение, приложил к авансовому отчету фиктивные счета за проживание и представил их в бухгалтерию организации. Тем самым он присвоил себе денежные средства, принадлежащие истцу.



Суд, изучив материалы дела, исковые требования истца удовлетворил и присудил ответчику выплатить компенсацию материального ущерба в размере 294 400 рублей.



На основании исполнительного документа в службе судебных приставов было возбуждено производство, в рамках которого к должнику были применены комплексные меры принудительного характера. Судебным приставом было обращено взыскание на его заработную плату и пенсию, удержание денежных средств производилось до полного погашения задолженности.



Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику предстоит уплатить исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы.



Фото: «Номер один»

