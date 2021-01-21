В Монголии после скандала подали в отставку вице-премьер и глава минздрава

Возмущение общественности вызвала перевозка роженицы без теплой одежды и обуви из роддома в ковидный центр



В Монголии 19 января в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена женщина, родившая несколько часов назад, когда она и ее новорожденный ребенок перевозились из роддома Ургоо в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) без теплой верхней одежды и обуви и без средств индивидуальной защиты.



Перевод роженицы и ребенка в НИЦИЗ был связан с диагнозом коронавирусной инфекции у матери, поставленным в этот же день. Это видео вызвало широкое возмущение и критику со стороны общественности, сообщает

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Утром, 20 января, официальные лица Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и родильного дома Ургоо принесли официальные извинения матери, новорожденному ребенку и их семье. В настоящее время мать и ребенок находятся на стационарном лечении в НИЦИЗ, где также проходит лечение глава семьи, у которого ранее был диагностирован коронавирус. К настоящему времени их состояние здоровья оценивается как стабильное, сообщают представители НИЦИЗ.



Однако с утра 20 января жители Улан-Батора собрались на мирную акцию протеста в центре столицы Монголии, осуждая правительство за это бесчеловечное обращение с роженицей и ребенком и требуя отставки вице-премьера, председателя Государственной чрезвычайной комиссии и министра здравоохранения, а также привлечения к ответственности виновных чиновников.



В этот же день премьер-министр У.Хурэлсух принял прошения вице-премьера, председателя Государственной чрезвычайной комиссии Я.Содбаатара и министра здравоохранения Т.Мунхсайхана об освобождении их от занимаемых должностей. Оба министра были назначены на свои должности в августе 2020 года после того, как в результате парламентских выборов было сформировано новое правительство.



Закон «О правительстве Монголии» гласит, что решение о назначении, освобождении и отставке члена правительства принимается после представления прошения в Великий Государственный Хурал (парламент) и президенту для рассмотрения. В соответствии с этим законодательством окончательное решение будет принимать премьер-министр, сообщает пресс-служба правительства Монголии.



Фото: montsame.mn В Монголии 19 января в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена женщина, родившая несколько часов назад, когда она и ее новорожденный ребенок перевозились из роддома Ургоо в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) без теплой верхней одежды и обуви и без средств индивидуальной защиты.Перевод роженицы и ребенка в НИЦИЗ был связан с диагнозом коронавирусной инфекции у матери, поставленным в этот же день. Это видео вызвало широкое возмущение и критику со стороны общественности, сообщает МОНЦАМЭ Утром, 20 января, официальные лица Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и родильного дома Ургоо принесли официальные извинения матери, новорожденному ребенку и их семье. В настоящее время мать и ребенок находятся на стационарном лечении в НИЦИЗ, где также проходит лечение глава семьи, у которого ранее был диагностирован коронавирус. К настоящему времени их состояние здоровья оценивается как стабильное, сообщают представители НИЦИЗ.Однако с утра 20 января жители Улан-Батора собрались на мирную акцию протеста в центре столицы Монголии, осуждая правительство за это бесчеловечное обращение с роженицей и ребенком и требуя отставки вице-премьера, председателя Государственной чрезвычайной комиссии и министра здравоохранения, а также привлечения к ответственности виновных чиновников.В этот же день премьер-министр У.Хурэлсух принял прошения вице-премьера, председателя Государственной чрезвычайной комиссии Я.Содбаатара и министра здравоохранения Т.Мунхсайхана об освобождении их от занимаемых должностей. Оба министра были назначены на свои должности в августе 2020 года после того, как в результате парламентских выборов было сформировано новое правительство.Закон «О правительстве Монголии» гласит, что решение о назначении, освобождении и отставке члена правительства принимается после представления прошения в Великий Государственный Хурал (парламент) и президенту для рассмотрения. В соответствии с этим законодательством окончательное решение будет принимать премьер-министр, сообщает пресс-служба правительства Монголии.Фото: montsame.mn