В турзоне «Байкальская гавань» резидентами полностью занят участок «Турка»

Строительством большого туристического комплекса стоимостью около 19 миллиардов рублей займется компания «Байкал Эрмитаж»
Строительством многофункционального культурно-делового центра под уникальным брендом «Эрмитаж», который в полной мере обеспечит потребности внешнего и внутреннего туризма качественным сервисом и всеми необходимым, в особой турзоне «Байкальская гавань» в Бурятии займется компания «Байкал Эрмитаж». Большой туристический комплекс оценивается в 19 миллиардов рублей вложений.
Трехстороннее соглашение о ведении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне «Байкальская гавань» подписано между правительством Бурятии, резидентом ООО «Байкал Эрмитаж» и акционерным обществом «ОЭЗ «Байкальская гавань», сообщили в его дирекции.
Одиннадцать корпусов гостиницы – семейные апартаменты на 3220 номеров, гостиница премиум- класса (492 номера), медико-оздоровительный центр, киноконцертный зал с театральной сценой, паркинг на 300 мест, гостиница для персонала и многоуровневая открытая стоянка на 176 мест, два яхт- клуба с рестораном. Таковы основные параметры большого туркомплекса компании «Байкал Эрмитаж». Она будет работать на территории участка «Турка» особой экономической зоны. С ее заходом ООО на участок «Турка» он полностью занят. В 2019 году резидентом этого участка стала компания Green Flow Baikal.
Фото: baikalharbor.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?