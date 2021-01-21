В Бурятии умер председатель бюджетного комитета Хурала

Причина смерти Зоригто Цыбикмитова пока не известна





Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Народного Хурала Бурятии Зоригто Цыбикмитов скончался сегодня ночью в больнице. Информацию об этом «Номер один» подтвердили в пресс-службе парламента. Причина смерти политика пока не называется.

Зоригто Цыбикмитов родился 2 марта 1962 г. в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района. В 1984 году окончил Бурятский государственный педагогический институт. Трудовую деятельность начал учителем Цакирской школы-интерната Закаменского района. Работал секретарем Закаменского РК ВЛКСМ.Затем вернулся в родной район, где работал директором общеобразовательных школ в селах Калиновка и Хошун-Узур.В 1996 году Зоригто Цыбикмитова назначили заместителем главы администрации Мухоршибирского района по социальным вопросам. В 1997 г. он окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. В 2002 году был назначен первым заместителем главы Мухоршибирского района. В декабре 2007 г. избран депутатом Народного Хурала РБ IV созыва, заместителем председателя аграрного комитета.Затем избирался в республиканский парламент еще дважды – в 2012 и 2018 году. Являлся заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Хурале.Фото: «Номер один»