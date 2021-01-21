Причиной смерти председателя бюджетного комитета Хурала Бурятии стал коронавирус

Об этом сообщил источник в парламенте



Как сообщил источник «Номер один» в Хурале Бурятии, причиной смерти председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Зоригто Цыбикмитова стал коронавирус. Напомним, депутат скончался сегодня ночью в больнице

Зоригто Цыбикмитов работал в республиканском парламенте с 2007 года. В нынешнем созыве помимо должности председателя бюджетного комитета он занимал пост заместителя руководителя фракции «Единая Россия».



Фото: russianstock.ru Зоригто Цыбикмитов работал в республиканском парламенте с 2007 года. В нынешнем созыве помимо должности председателя бюджетного комитета он занимал пост заместителя руководителя фракции «Единая Россия».Фото: russianstock.ru