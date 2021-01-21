Пострадавшая от собак улан-удэнка пробует вставать на ноги

Близкие рассказали, как чувствует себя Татьяна Лоскутникова





Сестра искусанной собаками Татьяны Лоскутниковой Юлия в соцсетях рассказала о состоянии девушки. Она отмечает, что на сегодня в клинике имени Сеченова рядом с Таней находится ее мама.

– Вчера с помощью мамы Танюша прошлась от лифта до палаты, возле кровати сделала зарядку! Присутствие самого родного человека даёт ей больше сил для преодоления всех трудностей, – пишет Юлия.Мать девушки Лариса Лоскутникова несколько дней назад прилетела в Москву к дочери. Напомним, в конце декабря 2020 года на Татьяну Лоскутникову напала стая собак. Девушка сильно пострадала и в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Сейчас она проходит лечение в Москве.Фото: страница родственников Татьяны Лоскутниковой в инстаграм