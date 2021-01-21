В Бурятии ищут пропавшего 17-летнего студента

Учащийся Кижингинского филиала аграрного колледжа 13 января ушел из общежития и не вернулся



В Бурятии полицейские разыскивают 17-летнего Максима Черных - учащегося Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа им. Н.М. Ербанова, который днем 13 января ушел из общежития филиала в еле. Кижинга и до настоящего времени не вернулся, сообщили в республиканском МВД.



Приметы: европейской внешности, на вид 17 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см.



Был одет: удлиненная куртка, шапка вязаная черного цвета, трико и кроссовки зимние черные.



При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(30141)32-484, 8(914)834-87-39, 8(983)335-35-46 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



