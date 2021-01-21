В Бурятии оштрафованы должностные лица золотодобывающей компании

«Артель старателей «Сининда» нарушала правила выгрузки нефтепродуктов на железной дороге



В Бурятии на 60 тысяч рублей оштрафованы должностные лица золотодобывающей компании «Артель старателей «Сининда» («Селигдар») за нарушения правил разгрузки нефтепродуктов на железной дороге. Нарушения выявлены Байкальской транспортной прокуратурой, проверившей обращение гражданина, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В частности, на месте слива (выгрузки) нефтепродуктов из железнодорожных цистерн не имелось бортика высотой не менее 0,2 м для обеспечения локализации и ликвидации возможного нефтеразлива, отсутствовала электрическая пожарная сигнализация с ручным пожарным извещателем и заземляющие устройства. Кроме того, обнаружены нарушения при обращении с отходами производства и потребления - пропитанные креозотом шпалы складировались на территории нефтебазы.



Генеральному директору управляющей организации «Селигдар» внесено представление; в отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.



Одновременно приняты меры судебного понуждения: в Северобайкальский городской суд направлено исковое заявление об обязании артели устранить нарушения. Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.



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