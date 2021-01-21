Началось онлайн-голосование за ТОП-100 достопримечательностей Бурятии

Всего на почту конкурса поступило более 150 предложений от жителей республики



В интернете на сайте



Проголосовать за любое количество понравившихся достопримечательностей можно будет только с одного устройства (ПК, смартфона, планшета) один раз в сутки. Подведение итогов конкурса состоится 5 февраля 2021 года.







По итогам конкурса будет сформирован перечень самых популярных туристических объектов республики. Места и достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, получат поддержку в продвижении от туристского информационного центра «Байкал» и министерства туризма республики.



Сейчас на сайте



Организатором конкурса является «Туристский информационный центр «Байкал» при поддержке министерства туризма Бурятии. Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня образования Республики Бурятия.



Фото: минтуризма РБ В интернете на сайте www.top100.baikaltravel.ru сегодня открылось онлайн-голосование республиканского конкурса «ТОП-100 достопримечательностей Бурятия». Голосование продлится до 4 февраля (до 23:59 часов по улан-удэнскому времени), сообщили в минтуризма республики.Проголосовать за любое количество понравившихся достопримечательностей можно будет только с одного устройства (ПК, смартфона, планшета) один раз в сутки. Подведение итогов конкурса состоится 5 февраля 2021 года. сообщал «Номер один» Как , конкурс «ТОП-100 достопримечательностей Республики Бурятия» стартовал 17 ноября. Прием заявок осуществлялся до 31 декабря 2020 года включительно. Всего на почту конкурса поступило более 150 предложений от жителей республики, администраций муниципальных образований, общественных организаций.По итогам конкурса будет сформирован перечень самых популярных туристических объектов республики. Места и достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, получат поддержку в продвижении от туристского информационного центра «Байкал» и министерства туризма республики.Сейчас на сайте www.top100.baikaltravel.ru можно ознакомиться со всем перечнем достопримечательностей, которые присланы на конкурс. Все заявки, поступившие на конкурс, обработаны – отредактированы фотографии и тексты описаний достопримечательностей. Теперь каждый житель Бурятии или гость может узнать много нового и интересного о многообразии, уникальности и красоте мест и достопримечательностей Бурятии на сайте конкурса.Организатором конкурса является «Туристский информационный центр «Байкал» при поддержке министерства туризма Бурятии. Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня образования Республики Бурятия.Фото: минтуризма РБ