Суд признал депутата Хурала Бурятии виновным в порче репутации МВД

Однако опровергать свои слова Баиру Цыренову не придется





Верховный суд Бурятии частично удовлетворил иск республиканского МВД к депутату Народного Хурала республики от КПРФ Баиру Цыренову. Как рассказал Цыренов в своем Instagram, суд отменил решение Железнодорожного райсуда Улан-Удэ, который в октябре отклонил иск МВД о защите чести и достоинства к Цыренову, сообщает информационное агентство «Znak»

«Верховный суд отменил решение Железнодорожного суда и признал меня виновным в распространении информации, порочащей деловую репутацию МВД. При этом суд отказал в требовании МВД опровергнуть высказанную мной информацию.<…> Это просто бред какой-то. Готовим кассационную жалобу», — написал Цыренов.Поводом для иска в МВД Бурятии посчитали слова Цыренова, который в ходе отчета главы МВД Бурятии Олега Кудинова заявил, что работа силовиков «оставляет желать лучшего». Кроме того, депутат упомянул о пытках в отделениях полиции и силовом разгоне митинга в сентябре 2019 года после выборов мэра города, в которых участвовал экс-сенатор Вячеслав Мархаев.По итогам выборов, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября 2019 года, новым мэром столицы Бурятии стал поддержанный губернатором самовыдвиженец Игорь Шутенков, набравший 52,52%, второе место на выборах занял Вячеслав Мархаев из КПРФ, который получил 36,58% голосов. В результате с 9 сентября в столице республики начались акции протеста. На площади Советов в Улан-Удэ граждане скандировали «Мархаев, Мархаев!», «У нас украли выборы!» и «Мы здесь власть!».10 сентября силовики провели жесткие задержания митингующих. Сотрудники правоохранительных органов выбили стекла в машинах, в которых сидели блогер Дмитрий Баиров и депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов, после чего последние и их сопровождающие были доставлены в полицию. Сотрудникам ОМОНа помогали неизвестные бойцы в масках, вооруженные топорами. Горожане говорили, что под масками скрывались сотрудники спецподразделений.Фото: «Номер один»