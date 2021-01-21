В Бурятии составлено 14 тыс протоколов за нарушения антиковидных норм

Межведомственное взаимодействие для профилактики коронавируса продолжается



В Бурятии за весь период пандемии составлено свыше 14 тысяч протоколов об административном правонарушении за нарушения норм профилактики коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Мобильными группами проведено свыше 88 тысяч проверок на объектах торговли, общепита, транспорта.Эта работа будет продолжена, чтобы обеспечивать защиту для нашего населения», - отметил руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции, заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



Для контроля соблюдения мер профилактики разработан комплексный подход, как в городских, так и сельских районах, организовано межведомственное взаимодействие. С весны прошлого года к профилактической работе привлечены МВД, Росгвардия, Государственная противопожарная служба, специалисты Роспотребнадзора.



В минувшие сутки членами мобильных групп составлено 130 протоколов об административном правонарушении, из них 51 протокол составлен сотрудниками МВД, 14 – специалистами противопожарной службы, и 17 протоколов составили сотрудники Росгвардии. Только в Улан-Удэ проверками охвачено свыше 400 объектов торговли и сферы услуг, предприятий общественного питания. Выявляются нарушения, касающиеся несоблюдения дезинфекционных мероприятий и масочного режима, графика уборки помещений.



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