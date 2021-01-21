В Байкальске будет создан Международный центр водных ресурсов

Найдено применение промышленной площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината



В Иркутской области на промышленной площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) предстоит реализовать масштабный инвестиционный проект по строительству Международного центра водных ресурсов, сообщил официальный портал Приангарья .



Центр будет представлять из себя многофункциональный кластер производственного, исследовательского, туристического и образовательного характера. Ранее проект по созданию Международного центра водных ресурсов уже получил поддержку правительства России и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.



Накануне подписан трехсторонний меморандум о стратегическом партнерстве между правительством Иркутской области, компанией En+ Group и администрацией Байкальска. Документ провозглашает стратегическое партнерство сторон в целях социально-экономического развития Иркутской области и Байкальска, включая бывшую промплощадку БЦБК.



Таким образом, положено начало формированию нового современного вектора развития Байкальска. Это позволит вернуть к жизни значительные территории бывшего БЦБК, использовать их для создания научно-образовательного и туристического кластеров на берегу озера Байкал. Центр водных ресурсов станет базой научных исследований, экологического мониторинга, проектов в области устойчивого развития. Правительство Иркутской области и администрация Байкальска планируют оказать содействие в реализации мастер-плана и масштабного инвестиционного проекта.



«Подписанию меморандума предшествовал долгий переговорный процесс между всеми заинтересованными сторонами и большой объем подготовительной аналитической работы. Вместе с нашими партнерами мы определили ключевые вопросы, которые должны быть решены в кратчайший срок. Надеюсь, что наш масштабный инвестиционный проект станет примером эффективной реализации принципов государственно-частного партнерства и поможет вывести регион на новый социально-экономический уровень», – сказал руководитель дирекции по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.



Добавим, основанная Олегом Дерипаска компания активна в Сибири. Опыт En+Group в реализации инфраструктурных проектов будет применим и для Байкальска, который получит благодаря партнерству новый импульс для развития.



Напомним, презентацию проекта международного центра водных ресурсов под эгидой ООН провел еще в октябре 2011 года на международном форуме «Россия – ООН» в Нью-Йорке прежний губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Создание инфраструктуры Международного центра водных ресурсов позволит организовать в Иркутской области новые рабочие места, решать научные, инженерные проблемы, в том числе проблемы водоподготовки, питьевого водоснабжения, очистки стоков, аэропромвыбросов и многих других.



К слову, о необходимости разместить Международный центр водных ресурсов в Бурятии неоднократно заявляли политики, ученые и общественники республики. Однако, иркутяне оказались более последовательны конкретной работой в этом направлении.



Фото: open.irkobl.ru

