Средняя зарплата на У-УАЗ в прошлом году составила 54,5 тыс рублей

Улан-Удэнский авиазавод заключил коллективный договор на 2021-2022 годы, сохранив все действующие гарантии и льготы





В целом в 2020 году прирост средней заработной платы на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России» (Ростех) к соответствующему периоду 2019 года составил 5%. Она достигла 54,5 тысячи рублей. Конференция трудового коллектива У-УАЗ подвела итоги выполнения коллективного договора за 2020 год и признала обязательства работодателя выполненными в полном объеме.



Утвержден новый коллективный договор. В нем сохранены все действующие гарантии и льготы, а также учтены изменения в трудовом законодательстве, сообщила пресс-служба предприятия. Срок действия нового коллективного договора соответствует периоду действия федерального отраслевого соглашения (2021-2022 гг.).



«В основе коллективного договора Улан-Удэнского авиационного завода – индивидуальная мотивация повышения производительности труда, адресная помощь в работе с ветеранами, молодежью и многое другое. Мы укрепляем социальную защищенность наших работников, в том числе предоставляя дополнительные льготы, гарантии и компенсации», – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.



На предприятии проводится системная работа по охране труда, производственному контролю, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Так, в 2020 году в 15 подразделениях предприятия проведена специальная оценка условий труда. На закупку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты персонала направлено более 24,2 миллиона рублей. В сложной эпидемиологической обстановке для тестирования работников на наличие COVID-19 завод в прошлом году направил около 7 миллионов рублей, на дезинфекцию помещений - более 2,5 миллиона рублей. Закуплены дополнительные средства защиты работников от COVID-19.



С учетом роста объема производства, запуска новой продукции – вертолетов Ми-171А3, Ка-226Т, Ми-8АМТШ-ВН среди приоритетных задач предприятия остаются улучшение условий труда и профессиональное развитие работников. На ремонт санитарно-бытовых помещений, гардеробных и комнат приема пищи в 2020 году выделено около 4,5 миллиона рублей. Введены в строй новый окрасочный корпус, модернизированное заготовительно-штамповочное производство, что позволило не только внедрить новые технологии, но и обеспечить работникам безопасные и комфортные условия работы. Кроме того, до 20% повышена заработная плата работникам высоко востребованных в производстве категорий персонала. Среди них - инженеры-конструкторы, инженеры-технологи.



Стабильной остается поддержка молодых специалистов, а также выплата материальной помощи представителям коллектива. Около 2,5 миллиона рублей составила финансовая помощь работникам по заявлениям, 2,2 миллиона рублей – поддержка работников при рождении или усыновлении ребенка (5000 рублей за первого ребенка и 10000 рублей за каждого последующего).



Фото: У-УАЗ

