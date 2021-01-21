Срочник Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, получил 24,5 года колонии строгого режима

Избежать пожизненного лишения свободы ему помог вердикт присяжных и факты «дедовщины» в части



В Забайкалье военнослужащий войсковой части 54160 рядовой Рамиль Шамсутдинов признан виновным в «убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом» и в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом».



Приговором второго Восточного окружного военного суда Шамсутдинову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного в счет возмещения морального вреда 9,8 миллиона рублей, сообщили в Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.



Следствием установлено, что 25 октября 2019 года срочник Шамсутдинов, имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненных, произвел в них дополнительные выстрелы.



В результате восемь военнослужащим погибли, двое получили ранения различной степени тяжести.



Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте.



Суд определял наказание Шамсутдинову после



Фото: pixabay.com В Забайкалье военнослужащий войсковой части 54160 рядовой Рамиль Шамсутдинов признан виновным в «убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом» и в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом».Приговором второго Восточного окружного военного суда Шамсутдинову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного в счет возмещения морального вреда 9,8 миллиона рублей, сообщили в Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.Следствием установлено, что 25 октября 2019 года срочник Шамсутдинов, имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненных, произвел в них дополнительные выстрелы.В результате восемь военнослужащим погибли, двое получили ранения различной степени тяжести.Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте.Суд определял наказание Шамсутдинову после вердикта коллегии присяжных заседателей . Коллегия признала срочника виновным, но заслуживающим снисхождения. Именно это обстоятельство, а также то, что ранее были доказаны факты дедовщины в части, где произошли трагические события, позволили Шамсутдинову избежать пожизненного лишения свободы. Вердикт означает, что окончательный срок должен составить не более 2/3 от максимально возможного для самой строгой статьи в деле. Максимальная санкция за убийство нескольких человек (без снисхождения) — пожизненное лишение свободы.Фото: pixabay.com